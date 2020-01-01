Доска гладильная Scab GRAND STIRO-1702 OS латунь
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Код товара: 91303
Производитель: Scab
мало
мало
15 990₽
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Характеристики
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- Подставка для утюга
- есть
- Полка для белья
- есть
- Розетка для утюга
- есть
- Регулировка высоты
- есть
- Длина, см
- 126
- Ширина, см
- 43
- Вес, кг
- 13
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