Гладильная доска Nk. "НИКА 9"
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Код товара: 78958
Производитель: NIKA
мало
мало
2 990₽
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Характеристики
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- Подставка для утюга
- есть
- Подрукавник
- есть
- Полка для белья
- есть
- Покрытие рабочей поверхности
- хлопок
- Дополнительно
- чехол, удлинитель с розеткой, рукавная платформа, держатель шнура утюга, полка для белья
- Длина, см
- 122
- Ширина, см
- 40
- Высота, см
- 90
- Вес, кг
- 7
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