Доска гладильная Gift CM-280
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Код товара: 34604
Производитель: Прочее
В наличии
В наличии
2 890₽
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Характеристики
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- Покрытие рабочей поверхности
- хлопок
- Дополнительно
- складной механизм, монтажный кронштейн
- Длина, см
- 115
- Ширина, см
- 36
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