Гладильная доска Zebra cm-510 - Серый с орнаментом 46*126
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Код товара: 34595
Производитель: Прочее
мало
мало
4 990₽
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Характеристики
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- Подставка для утюга
- есть
- Покрытие рабочей поверхности
- хлопок
- Дополнительно
- регулируемая высота
- Длина, см
- 126
- Ширина, см
- 44
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