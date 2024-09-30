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Доска гладильная Cingillioglu Florida Plas CM-900

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Доска гладильная Cingillioglu Florida Plas CM-900
Доска гладильная Cingillioglu Florida Plas CM-900
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Код товара: 34589
Производитель: Cingillioglu
2 отзыва
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ДО 30.09.24

5 590₽
67
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В магазинах:
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Доска гладильная Cingillioglu Sahra CM-610
5 590₽
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Гладильная доска Nk. "ВАЛЕНСИЯ 2" (НВ2/2 "Fashion Valensia")
Гладильная доска Nk. "ВАЛЕНСИЯ 2" (НВ2/2 "Fashion Valensia")
4 590₽
Характеристики
Конструкция
напольная
Материал чехла
хлопок
Ширина гладильной поверхности, см
46
Длина гладильной поверхности, см
127
Комплектация
подставка для утюга
Вес, кг
8.08
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5 590₽
67
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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