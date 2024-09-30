Доска гладильная Cingillioglu Florida Plas CM-900
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Код товара: 34589
Производитель: Cingillioglu
5 590₽
67
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Характеристики
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- Конструкция
- напольная
- Материал чехла
- хлопок
- Ширина гладильной поверхности, см
- 46
- Длина гладильной поверхности, см
- 127
- Комплектация
- подставка для утюга
- Вес, кг
- 8.08
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