Гладильная доска Nk. "ВАЛЕНСИЯ" Доброе утро НВ1
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Код товара: 30306
Производитель: NIKA
В наличии
В наличии
3 490₽
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Характеристики
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- Подставка для утюга
- есть
- Подрукавник
- есть
- Полка для белья
- есть
- Розетка для утюга
- есть
- Покрытие рабочей поверхности
- хлопок
- Дополнительно
- регулируемая высота 48-98 см
- Длина, см
- 123.5
- Ширина, см
- 46
- Вес, кг
- 10.5
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