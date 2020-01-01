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Доска гладильная NIKA ВАЛЕНСИЯ Дамаск
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4 590₽
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Характеристики
- Конструкция
- напольная
- Материал столешницы
- металл
- Тип столешницы
- с перфорацией