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Доска гладильная NIKA ВАЛЕНСИЯ Дамаск

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Доска гладильная NIKA ВАЛЕНСИЯ Дамаск
Доска гладильная NIKA ВАЛЕНСИЯ Дамаск
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
2
вопроса
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Код товара: 188550
Производитель: NIKA
5
1 отзыв
2
вопроса
4 590₽
55
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1 200₽

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Доска гладильная NIKA HAUSHALT Sophy FLOWERS
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Доска гладильная NIKA HAUSHALT Sophy brilliant
3 990₽
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Доска гладильная НИКА НВ1Т/1
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Доска гладильная НИКА НВ1Т/7
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Доска гладильная НИКА НВ1Т/6
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Доска гладильная NIKA "BLUES" Fashion Valensia
4 290₽
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Доска гладильная Joy Home Элегия
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Доска гладильная NIKA Haushalt Sophy Scandinavian
4 490₽
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Доска гладильная Cingillioglu CM-750 Santana
Доска гладильная Cingillioglu CM-750 Santana
4 990₽
Характеристики
Конструкция
напольная
Материал столешницы
металл
Тип столешницы
с перфорацией