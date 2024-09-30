Доска гладильная LauraStar PLUSBOARD BLACK COVER LIPS
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Код товара: 159643
Производитель: LauraStar
25 990₽
311
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Характеристики
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- Конструкция
- напольная
- Материал столешницы
- термопластик
- Тип столешницы
- сетка
- Материал каркаса
- металл
- Материал чехла
- хлопок
- Особенности
- на колесиках, противоскользящие насадки, регулировка высоты, съемный чехол, чехол с антипригарным покрытием
- Ширина гладильной поверхности, см
- 42
- Длина гладильной поверхности, см
- 125
- Высота, см
- 93
- Комплектация
- подставка для парогенератора, подставка для утюга, полка для белья
- Вес, кг
- 5
- Дополнительно
- гладильная доска Laurastar Plusboard Black Сover Lips со стильным принтом в виде ярких губ не просто сделает разглаживание вещей более комфортным, но и ускорит процесс. Просторная рабочая поверхность 125 x 42 см покрыта специальным чехлом, пропускающим пар для эффективного выпрямления волокон.
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Вопросы и ответы
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Д
Диана
15 июля 2024
Здравствуйте есть Лаура стар в наличии гладильная доска ?
1
1 0
0
05.ru
15.07.2024 20:40:59
Добрый день! Есть в наличии в наших магазинах по Махачкале
Ответить
0 0
Д
Диана
15 июля 2024
Здравствуйте есть Лаура стар в наличии гладильная доска ?
1
1
0