Доска гладильная Cingillioglu Gloria Delux CM-920
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Код товара: 156252
Производитель: Cingillioglu
6 990₽
83
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Характеристики
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- Конструкция
- напольная
- Материал чехла
- хлопок
- Ширина гладильной поверхности, см
- 46
- Длина гладильной поверхности, см
- 130
- Высота, см
- 150
- Комплектация
- подставка для утюга
- Вес, кг
- 9.14
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