Доска гладильная LauraStar COMFORTBOARD BLACK COVER LIPS
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 135777
Производитель: LauraStar
15 990₽
191
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Конструкция
- напольная
- Материал столешницы
- металл
- Тип столешницы
- сетка
- Материал каркаса
- металл
- Материал чехла
- хлопок
- Особенности
- замок для транспортировки, защита от детей, противоскользящие насадки, регулировка высоты
- Ширина гладильной поверхности, см
- 38
- Длина гладильной поверхности, см
- 120
- Высота, см
- 95
- Комплектация
- подставка для парогенератора, подставка для утюга
- Вес, кг
- 7.5
- Дополнительно
- подставка для парогенератора
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.