Доска гладильная LauraStar PLUSBOARD BLACK COVER GREY
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Код товара: 135775
Производитель: LauraStar
25 990₽
311
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Характеристики
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- Вес, кг
- 8.1
- Дополнительно
- регулировка высоты, на колесиках, защита от детей, противоскользящие насадки
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 10
28 августа 2024
Здравствуйте, хотелось узнать, как выглядит нижняя часть этой гладильной доски, ржавеет ли она со временем?
1
0 0
0
05.ru
28.08.2024 15:11:08
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 10
28 августа 2024
Здравствуйте, хотелось узнать, как выглядит нижняя часть этой гладильной доски, ржавеет ли она со временем?
1
0
0