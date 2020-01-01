Доска гладильная Cingillioglu CM-777 TITANIC
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1 650 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Конструкция
- напольная
- Материал чехла
- хлопок
- Ширина гладильной поверхности, см
- 46
- Длина гладильной поверхности, см
- 126
- Вес, кг
- 7.52
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