Braun гладильная доска IB3001 BK
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Код товара: 105945
Производитель: Braun
мало
мало
8 990₽
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Характеристики
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- Подставка для утюга
- есть
- Полка для белья
- нет
- Розетка для утюга
- нет
- Покрытие рабочей поверхности
- хлопок
- Съёмный чехол
- есть
- Ролики для передвижения
- нет
- Регулировка высоты
- есть
- Длина, см
- 122
- Ширина, см
- 96
- Высота, см
- 40
- Вес, кг
- 7.3
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