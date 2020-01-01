Чехол д/гл.доски Ажурные цветы бирюзовые 140х55см из хлопка Colombo
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Код товара: 95860
Производитель: Colombo
В наличии
В наличии
970₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
2 дня
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Характеристики
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- Материал
- хлопок
- Размеры
- 130 х 45 см.
- Вес, г
- 310
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