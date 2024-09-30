Чехол д/гл.доски London 130х50см из хлопка Colombo Италия
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Код товара: 133273
Производитель: Colombo
970₽
11
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Материал
- хлопок
- Размеры
- 130х50см
- Дополнительно
- подходит для гладильных досок с максимальным размером 120х40 см
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