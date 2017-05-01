Гриль электрический Weber Q 1400, тем-сер
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Код товара: 183352
Производитель: Weber
46 900₽
562
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Характеристики
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- Тип
- гриль
- Мощность, Вт
- 2200
- Материал корпуса
- алюминий
- Газовый
- нет
- Регулировка температуры
- есть
- Термометр
- нет
- Поддон для сбора жира
- есть
- Дополнительная информация
- ручки для переноски, рабочая поверхность 43х32 см
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