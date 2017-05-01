Гриль газовый Go-Anywhere, чер
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Код товара: 183334
Производитель: Weber
19 900₽
238
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Характеристики
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- Тип
- гриль
- Конструкция
- напольная
- Материал корпуса
- сталь
- Газовый
- да
- Регулировка температуры
- есть
- Горячее копчение
- есть
- Термометр
- нет
- Разборный
- да
- Система розжига
- механическая
- Количество горелок или конфорок
- 1
- Дополнительная информация
- рабочая поверхность 42х26 см
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