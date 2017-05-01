Лопатка для гриля, Precision WEBER
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Код товара: 183532
Производитель: Weber
2 890₽
34
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Характеристики
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- Тип
- лопатка
- Назначение
- для готовки
- Тип гриля
- газовый, угольный, дровяной, электрический
- Материал
- металл, пластик
- Дополнительная информация
- заостренные с трех сторон края позволяют с высокой точностью поднимать продукты c разных углов
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