Гантель GO DO в виниловой матовой неопреновой оболочке. Вес 2,5 кг. (Красный)
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 189524
Производитель: GO DO
1 390₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
сегодня
Нашли дешевле?
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Вес, кг
- 2.5
- Цвет
- красный
- Внешний материал
- винил
- Внутренний материал
- сталь
- Длина, см
- 22
- Ширина, см
- 10
- Высота, см
- 10
- Длина хвата, см
- 11.5
- Толщина хвата, см
- 4.3
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.