Гантель GO DO в виниловой оболочке. Вес 2,5 кг. (Чёрный)
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1 290₽
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Гантель GO DO в виниловой матовой неопреновой оболочке. Вес 2,5 кг. (Красный)
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Характеристики
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- Вес, кг
- 2.5
- Цвет
- черный
- Внешний материал
- винил
- Внутренний материал
- сталь
- Конструкция
- неразборная
- Длина, см
- 19.5
- Ширина, см
- 6.7
- Высота, см
- 6.7
- Длина хвата, см
- 10
- Толщина хвата, см
- 3.2
- Количество, шт
- 2
Отзывы 1
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М
М
Магомед
20 апреля 2024
М
Магомед
20 апреля 2024
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