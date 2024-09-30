Гантель GO DO в виниловой матовой (неопреновой) оболочке. Вес 5 кг. (Синий)
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Код товара: 141984
Производитель: GO DO
2 190₽
26
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В магазинах:
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Характеристики
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- Вес, кг
- 5
- Цвет
- синий
- Внешний материал
- неопрен
- Внутренний материал
- сталь
- Конструкция
- литая
- Длина, см
- 22
- Ширина, см
- 10
- Высота, см
- 10
- Длина хвата, см
- 11.5
- Толщина хвата, см
- 4.3
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