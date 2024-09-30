Гантель разборная обрезиненная DB-702 25,5 кг Starfit
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8 990₽
107
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В магазинах:
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Характеристики
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- Вес, кг
- 25.5
- Цвет
- черный
- Внешний материал
- резина
- Внутренний материал
- металл
- Конструкция
- разборная
- Длина хвата, см
- 11.5
- Диаметр хвата, см
- 3.1
- Количество, шт
- 1
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Магомед
22 февраля 2024
М
Магомед
22 февраля 2024
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