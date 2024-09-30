Гантель GO DO в виниловой матовой (неопреновой) оболочке. Вес 4 кг. (Синий)
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Код товара: 130294
Производитель: GO DO
1 790₽
21
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Характеристики
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- Вес, кг
- 4
- Цвет
- синий
- Внешний материал
- неопрен
- Внутренний материал
- сталь
- Конструкция
- литая
- Количество, шт
- 1
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