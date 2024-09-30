Гантель GO DO в виниловой матовой (неопреновой) оболочке. Вес 3 кг. (Серый)
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Код товара: 130281
Производитель: GO DO
1 390₽
16
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Гантель GO DO в виниловой оболочке. Вес 2,5 кг. (Чёрный)
1 290₽
15
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Гантель GO DO в виниловой матовой неопреновой оболочке. Вес 2,5 кг. (Красный)
1 290₽
Характеристики
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- Вес, кг
- 3
- Цвет
- серый
- Внешний материал
- неопрен
- Внутренний материал
- сталь
- Конструкция
- литая
- Длина хвата, см
- 10.5
- Толщина хвата, см
- 3.5
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