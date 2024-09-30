Диск чугунный STARFIT BB-204 2,5 кг, d=26 мм, черный

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О товаре

Диск чугунный BB-204 - металлический диск для грифов диаметром 25 мм. Прочный классический материал - чугун - прост в эксплуатации и не требует особого ухода.