Диск чугунный STARFIT BB-204 2,5 кг, d=26 мм, черный
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900₽
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О товаре
Диск чугунный BB-204 - металлический диск для грифов диаметром 25 мм. Прочный классический материал - чугун - прост в эксплуатации и не требует особого ухода.
Характеристики
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- Тип
- Диск чугунный
- Вес, кг
- 2.5
- Цвет
- черный
- Материал
- чугун
- Диаметр посадочного отверстия, см
- 2.6
- Диаметр диска, см
- 16
- Толщина диска, см
- 2.5
- Количество в упаковке, шт
- 1
Отзывы 1
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А
А
Абдурахман
25 октября 2023
А
Абдурахман
25 октября 2023
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