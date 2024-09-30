Мяч для фитнеса Yamaguchi FIT Ball (красный)
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1 990₽
2 200₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Максимальный вес пользователя, кг
- 200
- Цвет
- красный
- Материал
- ПВХ
Отзывы 1
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Д
Д
Дженнет
15 января 2023
Д
Дженнет
15 января 2023
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