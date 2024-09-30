Фитбол STARFIT GB-104 55 см, 900 гр, без насоса, голубой (антивзрыв)
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890₽
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Характеристики
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- Максимальный вес пользователя, кг
- 100
- Цвет
- голубой
- Диаметр, см
- 55
- Материал
- PVC (поливинилхлорид)
- Система “антивзрыв”
- есть
- Описание
- Фитбол STARFIT GB-104 - это гимнастический мяч бренда Starfit, с помощью которого можно тренировать все мышцы тела, правильно выстроив тренировочный процесс и используя его как основной или второстепенный снаряд при выполнении упражнений (создавая за счет него лишь синергизм действия).
Отзывы 1
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Д
Д
Дженнет
15 января 2023
Д
Дженнет
15 января 2023
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