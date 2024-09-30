Упоры для отжиманий BA-304, cкладные, черный/оранжевый
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990₽
11
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Характеристики
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- Материал
- металл, пластик
- Длина, см
- 16.5
- Ширина,см
- 8
- Высота, см
- 13
- Длина хвата, см
- 12.5
- Ширина хвата, см
- 3.5
- Цвет
- черный
- Максимальная нагрузка, кг
- 110
- Вес без упаковки, кг
- 0.55
- Тип упаковки
- цветная коробка
- Размер упаковки, см
- 13,8х8,3х17,8
- Количество в упаковке, шт
- 2
- Производитель
- КНР
- Вес в упаковке, кг
- 0.64
- Вес брутто, кг
- 0.68
Отзывы 1
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Д
Д
Дженнет
15 января 2023
Д
Дженнет
15 января 2023
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