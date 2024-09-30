Ролик массажный STARFIT FA-505 15*90 см, серый
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Код товара: 107471
Производитель: Starfit
1 690₽
20
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В магазинах:
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Характеристики
Для товара нет характеристик
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
А
А
Арсланали
17 февраля 2024
Д
Д
Дженнет
15 января 2023
А
Арсланали
17 февраля 2024
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