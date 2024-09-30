Коврик для йоги STARFIT FM-201 TPE 173x61x0,6 см, мятный/серый 1/12
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1 990₽
23
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Характеристики
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- Тип
- коврик для йоги и фитнеса
- Цвет
- серый, мятный
- Материал
- ТРЕ (Термопластичные эластомеры)
- Толщина, см
- 0.6
- Длина, см
- 173
- Диаметр коврика в сложенном состоянии, см
- 13.5
- Ширина, см
- 61
Отзывы 1
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Д
Д
Дженнет
15 января 2023
Д
Дженнет
15 января 2023
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