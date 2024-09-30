Эспандер многофункциональный STARFIT ES-802 ленточный 23- 68 кг, 208 х 6,4 см, фиолетовый
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1 690₽
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Нагрузка, кг
- 68
- Цвет
- фиолетовый
- Материал
- резина
- Длина, см
- 208
Отзывы 1
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Д
Д
Дженнет
15 января 2023
Д
Дженнет
15 января 2023
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