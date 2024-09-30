Зацепы для турников/тяги. Материал: металл, полиамид, текстиль. WS3305
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890₽
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Характеристики
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- Материал
- металл
- Цвет
- черный
- Количество в упаковке
- 2
- Производство
- КНР
Отзывы 1
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Д
Д
Дженнет
15 января 2023
Д
Дженнет
15 января 2023
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