Ремень для йоги STARFIT FA-103, серый

О товаре

Ремень для йоги FA-103 поможет выполнить упражнения при недостаточной растяжке мышц и связок, а также будет помощником в позициях в йоге. Аксессуар, необходимый для выполнения сложных упражнений, требующих максимальной гибкости и сноровки.