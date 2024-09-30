Ремень для йоги STARFIT FA-103, серый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 136825
Производитель: Starfit
280₽
3
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
О товаре
Ремень для йоги FA-103 поможет выполнить упражнения при недостаточной растяжке мышц и связок, а также будет помощником в позициях в йоге. Аксессуар, необходимый для выполнения сложных упражнений, требующих максимальной гибкости и сноровки.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Материал
- хлопок
- Цвет
- серый
- Вес без упаковки, кг
- 60
- Производство
- КНР
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.