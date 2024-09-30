Ремень для йоги STARFIT YB-101,200 см, серый

О товаре

Ремень для йоги STARFIT YB-101, 200 см - это аксессуар для занятий йогой, обладающий длиной 200 см, что позволяет расширить спектр выполняемых упражнений. Занятия с ремнем помогут выполнить упражнения при недостаточной растяжке мышц и связок, ремень будет помощником в любых позициях при занятиях йогой. Ремень для йоги - необходимый аксессуар для выполнения сложных упражнений, требующих максимальной гибкости и сноровки.