Блок для йоги STARFIT FA-101 EVA, синий 1/50
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Код товара: 127428
Производитель: Starfit
440₽
5
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Характеристики
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- Материал
- EVA (Этиленвинилацетат)
- Цвет
- синий
- Вес без упаковки, кг
- 0.12
- Тип упаковки
- термоусадочная пленка + постер
- Количество в упаковке
- 1
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