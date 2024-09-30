Блок для йоги STARFIT YB-201 EVA, 22,8x15,2x10 см, 350 гр, пыльная роза
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 127358
Производитель: Starfit
550₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок для йоги STARFIT YB-201 EVA, 22,8x15,2x10 см, 350 гр, черно-серый
550₽
6
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок для йоги STARFIT YB-201 EVA, 22,8x15,2x10 см, 350 гр, изумрудная радуга
550₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Блок для йоги STARFIT FA-101 EVA, синий 1/50
440₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Материал
- EVA (Этиленвинилацетат)
- Цвет
- розовый
- Вес без упаковки, кг
- 350
- Количество в упаковке
- 1
- Производство
- КНР
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.