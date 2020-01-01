Термос Арктика 108-700 0.7L Black
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Код товара: 95412
Производитель: Арктика
31 декабря
31 декабря
1 090₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Термос
- Объем, л
- 0.7
- Материал
- сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 26
- Сохраняет холод, ч
- 26
- Особенности
- вакуумный, кнопка-клапан, крышка-чашка
- Тип горловины
- узкая
- Высота, см
- 27
- Диаметр корпуса, см
- 7
- Диаметр горловины, см
- 4.3
- Вес, г
- 500
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