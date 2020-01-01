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Термокружка Rondell Brilliance RDS-1115 черный

Термокружка Rondell Brilliance RDS-1115 черный

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Термокружка Rondell Brilliance RDS-1115 черный
Термокружка Rondell Brilliance RDS-1115 черный
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Код товара: 89713
Производитель: Rondell
Гарантия: 5 лет
31 декабря
31 декабря
1 220₽
Доставка по
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Характеристики
Тип
Термокружка
Объем, л
0.35
Материал
нержавеющая сталь
Сохраняет тепло, ч
6
Сохраняет холод, ч
8
Особенности
вакуумный
Тип горловины
узкая
Высота, см
23
Вес, г
355
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31 декабря
31 декабря
1 220₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Наличными при получении

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