Термокружка DeLonghi DLSC056
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Код товара: 86930
Производитель: Delonghi
31 декабря
31 декабря
1 490₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Термокружка
- Объем, л
- 0.3
- Материал
- керамика
- Особенности
- мытье в посудомоечной машине, отверстие для питья в крышке
- Тип горловины
- широкая
- Высота, см
- 16.1
- Диаметр корпуса, см
- 10
- Вес, г
- 376
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