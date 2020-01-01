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Термокружка DeLonghi DLSC055

Термокружка DeLonghi DLSC055

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Термокружка DeLonghi DLSC055
Термокружка DeLonghi DLSC055
Термокружка DeLonghi DLSC055
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 86929
Производитель: Delonghi
7
дней
18
часов
СКИДКИ
2023
приятные мелочи
31 декабря
31 декабря
610₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Термокружка
Объем, л
0.3
Материал
керамика
Особенности
мытье в посудомоечной машине, отверстие для питья в крышке
Высота, см
16.1
Вес, г
376
Дополнительная информация
силиконовая крышка
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В избранное
31 декабря
31 декабря
610₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа