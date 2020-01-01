Термокружка Rondell RDS-496 400 мл Latte(жемчужный)24шт.
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Код товара: 84136
Производитель: Rondell
Гарантия: 5 лет
31 декабря
31 декабря
1 320₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- Термокружка
- Объем, л
- 0.4
- Материал
- нержавеющая сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 2
- Сохраняет холод, ч
- 7
- Особенности
- отверстие для питья в крышке
- Тип горловины
- широкая
- Высота, см
- 22
- Диаметр корпуса, см
- 8
- Вес, г
- 375
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