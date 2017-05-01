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Термос бытовой, вакуумный (для напитков), тм "Арктика", 2200 мл, арт. 106-2200Р (черный)
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Код товара: 187855
Производитель: Арктика
4 790₽
57
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Характеристики
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- Тип
- Термос
- Объем, л
- 2.2
- Материал
- сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 48
- Сохраняет холод, ч
- 48
- Особенности
- крышка-чашка, вакуумный, ручка на корпусе
- Тип горловины
- узкая
- Высота, см
- 38
- Диаметр корпуса, см
- 11.5
- Диаметр горловины, см
- 5
- Вес, г
- 1100
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