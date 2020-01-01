9844 Термос 500мл (нерж.сталь)
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Код товара: 170441
Производитель: Fissman
790₽
9
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Термос
- Объем, л
- 0.5
- Материал
- нержавеющая сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 12
- Сохраняет холод, ч
- 12
- Особенности
- крышка-чашка
- Тип горловины
- узкая
- Высота, см
- 24.5
- Вес, г
- 374
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