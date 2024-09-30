Термос-кувшин вакуумный, бытовой, тм "Арктика", 1500 мл, арт. 605-1500
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Код товара: 135741
Производитель: Арктика
1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Цвет
- серебристый
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