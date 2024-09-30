Термос Арктика 105-1200 серебристый
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Код товара: 135708
Производитель: Арктика
1 590₽
19
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Характеристики
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- Тип
- Термос
- Объем, л
- 1.2
- Материал
- сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 30
- Сохраняет холод, ч
- 30
- Особенности
- крышка-чашка
- Тип горловины
- узкая
- Высота, см
- 31
- Диаметр корпуса, см
- 9
- Диаметр горловины, см
- 5
- Вес, г
- 620
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