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Термос Fissman 9650, 0,3л, розовый

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Термос Fissman 9650, 0,3л, розовый
Термос Fissman 9650, 0,3л, розовый
Термос Fissman 9650, 0,3л, розовый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 126849
Производитель: Fissman
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Термос Fissman 9644, 450л, голубой
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Термос Fissman 9644, 450л, голубой
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Термос Арктика 101-750А, 0,75л, серебристый
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Термос Арктика 101-750А, 0,75л, серебристый
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Термос Арктика 101-750С, 0,75л, серебристый
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Термос Арктика 101-750С, 0,75л, серебристый
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Термос Арктика 101-1000С, 1л, серебристый
1 350₽
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Термос Арктика 101-1000С, 1л, серебристый
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой, в кожаной оплетке, синий, тм "Арктика", 500 мл, арт. 108-500
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Термос Арктика 201-600, 0,6л, серебристый
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Ланч-сумка Арктика 020-2000-2 , 2л, желтый
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Термос вакуумный, бытовой, с широким горлом тм "Арктика", 750 мл, арт. 302-750, (синий)
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Термос вакуумный, бытовой, с широким горлом тм "Арктика", 750 мл, арт. 302-750, (синий)
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Чехол для термоса Bobber Jacket F-1000 Ginger Tonic, желтый
1 290₽
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Чехол для термоса Bobber Jacket F-1000 Ginger Tonic, желтый
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Чехол для термоса Bobber Jacket F-1000 Black Coffee, черный
1 290₽
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Чехол для термоса Bobber Jacket F-1000 Black Coffee, черный
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Термос Fissman , 1л, серебристый
990₽
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Термос Fissman , 1л, серебристый
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой тм "Арктика", синий текстурный 700мл с дополнительной пробкой с питьевой системой, арт.708-700S
1 290₽
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой тм "Арктика", синий текстурный 700мл с дополнительной пробкой с питьевой системой, арт.708-700S
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Термос-бочонок бытовой вакуумный для еды тм "Арктика", 280 мл (голубой), арт. 411-280
1 250₽
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Термос-бочонок бытовой вакуумный для еды тм "Арктика", 280 мл (голубой), арт. 411-280
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой, в кожаной оплетке, зелёный, тм "Арктика", 700 мл, арт. 108-700
1 350₽
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой, в кожаной оплетке, зелёный, тм "Арктика", 700 мл, арт. 108-700
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой, в кожаной оплетке, чёрный, тм "Арктика", 500 мл, арт. 108-500
1 150₽
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой, в кожаной оплетке, чёрный, тм "Арктика", 500 мл, арт. 108-500
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой тм "Арктика", 600 мл, арт.111-600 (чёрный)
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Термос-кружка вакуумный, бытовой, тм «Арктика», 0.48 л, арт. 710-480 чёрный
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой тм "Арктика", желтый текстурный 700мл с дополнительной пробкой с питьевой системой, арт.708-700S
1 290₽
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Термос бытовой, вакуумный, питьевой тм "Арктика", желтый текстурный 700мл с дополнительной пробкой с питьевой системой, арт.708-700S
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Термос-бочонок бытовой вакуумный для еды тм "Арктика", 280 мл (желтый), арт. 411-280
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Термос Арктика 201-600, 0,6л, серебристый
1 190₽
Характеристики
Тип
Термос
Объем, л
0.3
Материал
сталь
Сохраняет тепло, ч
6
Сохраняет холод, ч
6
Особенности
вакуумный, для детей
Тип горловины
широкая
Высота, см
18.5
Диаметр корпуса, см
6.5
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1 190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа