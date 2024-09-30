Термос Fissman 9650, 0,3л, розовый
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Код товара: 126849
Производитель: Fissman
1 190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Термос
- Объем, л
- 0.3
- Материал
- сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 6
- Сохраняет холод, ч
- 6
- Особенности
- вакуумный, для детей
- Тип горловины
- широкая
- Высота, см
- 18.5
- Диаметр корпуса, см
- 6.5
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