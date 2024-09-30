Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 112704
Производитель: Арктика
Гарантия: 5 лет
1 990₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Термос бытовой, вакуумный (универсальный), тм "Арктика", 1800 мл, арт. 205-1800
1 890₽
27
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Термос Арктика 106-1600 зеленый
2 290₽
Термос-кувшин вакуумный, бытовой, тм "Арктика", 1500 мл, арт. 605-1500
1 990₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Термос Fissman 9850, 1,5л, серебристый
2 150₽
26
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9851 Термос 1800 мл (нерж.сталь)
2 190₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Термос бытовой, вакуумный (универсальный), тм "Арктика", 1800 мл, арт. 201-1800
1 790₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Термос
- Объем, л
- 1.2
- Материал
- нержавеющая сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 32
- Сохраняет холод, ч
- 32
- Особенности
- вакуумный, крышка-чашка
- Тип горловины
- узкая
- Высота, см
- 30.5
- Диаметр корпуса, см
- 9.3
- Диаметр горловины, см
- 4
- Вес, г
- 630
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.