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Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный

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Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный
Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный
Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный
Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный
Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный
Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный
Термос Арктика 106-1200, 1,2л, черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 112704
Производитель: Арктика
Гарантия: 5 лет
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 990₽
23
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Термос Арктика 106-1600 зеленый
2 290₽
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Термос Арктика 106-1600 зеленый
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Термос Fissman 9850, 1,5л, серебристый
2 150₽
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Термос Fissman 9850, 1,5л, серебристый
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9851 Термос 1800 мл (нерж.сталь)
2 190₽
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9851 Термос 1800 мл (нерж.сталь)
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Термос бытовой, вакуумный (универсальный), тм "Арктика", 1800 мл, арт. 201-1800
1 790₽
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Термос бытовой, вакуумный (универсальный), тм "Арктика", 1800 мл, арт. 201-1800
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Термос Fissman 9867, 0,39л, голубой
1 790₽
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Термос Fissman 9867, 0,39л, голубой
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Пищевой термос Арктика 311-500, 0,5л, голубой
1 690₽
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Пищевой термос Арктика 311-500, 0,5л, голубой
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Термос Арктика 106-900, 0,9л, синий
1 790₽
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Термос Арктика 106-900, 0,9л, синий
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19835 FISSMAN Термокувшин 1000мл, цвет белый (пластиковый корпус со стеклянной колбой)
1 790₽
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19835 FISSMAN Термокувшин 1000мл, цвет белый (пластиковый корпус со стеклянной колбой)
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Термос Kitfort КТ-1240, 1,6л, розовый
1 790₽
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Термос Kitfort КТ-1240, 1,6л, розовый
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Термос Kitfort КТ-1240, 1,6л, желтый
1 790₽
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Термос Kitfort КТ-1240, 1,6л, желтый
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Термос Kitfort КТ-1237, 1,2л, черный
1 790₽
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Термос Kitfort КТ-1237, 1,2л, черный
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Термос-кувшин вакуумный, бытовой, тм "Арктика", 1900 мл, арт. 605-1900
2 350₽
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1 890₽
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Термос Арктика 106-1600 зеленый
Термос Арктика 106-1600 зеленый
2 290₽
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1 990₽
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Термос Fissman 9850, 1,5л, серебристый
Термос Fissman 9850, 1,5л, серебристый
2 150₽
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9851 Термос 1800 мл (нерж.сталь)
9851 Термос 1800 мл (нерж.сталь)
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Термос бытовой, вакуумный (универсальный), тм "Арктика", 1800 мл, арт. 201-1800
Термос бытовой, вакуумный (универсальный), тм "Арктика", 1800 мл, арт. 201-1800
1 790₽
Характеристики
Тип
Термос
Объем, л
1.2
Материал
нержавеющая сталь
Сохраняет тепло, ч
32
Сохраняет холод, ч
32
Особенности
вакуумный, крышка-чашка
Тип горловины
узкая
Высота, см
30.5
Диаметр корпуса, см
9.3
Диаметр горловины, см
4
Вес, г
630
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1 990₽
23
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1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа