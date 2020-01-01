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9644 Термос Кролик 450мл (нерж.сталь), цвет сиреневый

9644 Термос Кролик 450мл (нерж.сталь), цвет сиреневый

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9644 Термос Кролик 450мл (нерж.сталь), цвет сиреневый
9644 Термос Кролик 450мл (нерж.сталь), цвет сиреневый
9644 Термос Кролик 450мл (нерж.сталь), цвет сиреневый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 107339
Производитель: Fissman
Гарантия: 12 мес.
мало
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890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
Термос
Объем, л
450
Материал
сталь
Сохраняет тепло, ч
6
Сохраняет холод, ч
6
Особенности
вакуумный, для детей, ремень для переноски
Тип горловины
узкая
Высота, см
21
Диаметр корпуса, см
7
Вес, г
260
Дополнительная информация
Нельзя мыть в посудомоечной машине.
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа