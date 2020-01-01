9644 Термос Кролик 450мл (нерж.сталь), цвет сиреневый
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Код товара: 107339
Производитель: Fissman
Гарантия: 12 мес.
мало
мало
890₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Термос
- Объем, л
- 450
- Материал
- сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 6
- Сохраняет холод, ч
- 6
- Особенности
- вакуумный, для детей, ремень для переноски
- Тип горловины
- узкая
- Высота, см
- 21
- Диаметр корпуса, см
- 7
- Вес, г
- 260
- Дополнительная информация
- Нельзя мыть в посудомоечной машине.
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