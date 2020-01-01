Термос Арктика 205-1000 1L
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 102326
Производитель: Арктика
Гарантия: 5 лет
мало
мало
1 590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Термос
- Объем, л
- 1
- Материал
- сталь
- Сохраняет тепло, ч
- 20
- Сохраняет холод, ч
- 20
- Особенности
- вакуумный, крышка-чашка, ремень для переноски, ручка на корпусе
- Тип горловины
- универсальная
- Высота, см
- 22.3
- Диаметр корпуса, см
- 11.3
- Вес, г
- 785
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.