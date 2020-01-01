Сотейник Кукмара 300/85мм со стек.крышкой АП (темный мрамор)
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Код товара: 99498
Производитель: Kukmara
мало
мало
1 850₽
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Характеристики
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- Тип
- Сотейник
- Материал
- алюминий
- Цвет
- черный
- Подходит для индукционных плит
- нет
- Особенности
- ненагревающаяся ручка, мытье в посудомоечной машине, съемная ручка, крышка в комплекте, использование в духовке
- Толщина стенок (мм)
- 6
- Упаковка
- Подарочная
- Описание
- Сотейник "Kukmara" изготовлен из литого алюминия и покрыт инновационным антипригарным мраморным покрытием нового поколения на водной основе, усиленным сверхтвердыми частицами минералов.
- Дополнительно
- материал крышки: стекло; 5-слойное антипригарное покрытие
- Диаметр, см
- 30
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